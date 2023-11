Prasówka 13.11.2023 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Puław, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agencja Mienia Wojskowego czyści magazyny. Do kupienia m.in. samochody, sprężarki, sprzęt sportowy i naczepy. Zobacz”?

To obrączki, portfele, zegarki, zdjęcia i tysiące innych przedmiotów. Zostały one zabrane podczas aresztowań: w różnym czasie i miejscach. Owe „pamiątki” są punktem wyjścia do odtworzenia historii ofiar nazistowskich prześladowań i przywracania pamięci o ich tragicznych losach. Do końca listopada na Rynku Wielkim w Zamościu czynna będzie polsko-ukraińska wystawa pod nazwą #StolenMemory.

Chociaż od samego rana w sobotę padał deszcz mieszkańcy dość licznie wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości w Chełmie.