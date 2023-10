Prasówka 12.10.2023 Puławy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Puław

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu, w najbliższą niedzielę chęć głosowania na PiS deklaruje 39 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z poparciem wynoszącym 30 proc. Na podium znalazłaby się również Lewica, na którą chęć oddania głosu wyraziło 11 proc. respondentów. Trzecia droga balansuje za to na granicy poprarcia!

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-latce. Według ustaleń śledczych miała ona doprowadzić do śmierci swojego dziecka. Zwłoki noworodka znaleziono w torbie na zakupy. Kobieta nie przyznała się do winy.