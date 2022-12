Niezwykłe widowisko baletowe "Dziadek do orzechów" już wkrótce Puławach

"Dziadek do orzechów" - uroczy, pełen wdzięku, magii, radości balet jest wspaniałym, granym na całym świecie spektaklem familijnym, adresowanym do widzów w każdym wieku. Balet - feeria w dwóch aktach z prologiem na motywach baśni Ernsta Hoffmanna „Dziadek do orzechów i król myszy” to jedna z najpiękniejszych wigilijnych opowieści.

Już 8 grudnia, godz. 19.00, to niezwykłe baletowe widowisko obejrzeć będzie można w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika, w Puławach, ul. Wojska Polskiego 4.

Bilety można zakupić w kasie POK Domu Chemika lub online: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/76215/Pu%C5%82awy/Narodowy+Balet+Kijowski+-+Dziadek+do+Orzech%C3%B3w/