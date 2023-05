Najlepsze lodziarnie w Puławach. Sprawdź adresy w maju 2023

Historia lodów

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z owoców, lodu i mleka. Tym wymyślnym rarytasem mogli się delektować również nieliczni mieszkańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Ze względu na konieczność transportu lodu z wysokich partii górskich były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem, w formie dzisiejszego sorbetu.

W naszym kraju najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Po raz pierwszy przepis na zmrożony deser został umieszczony w 1783 roku w książce kucharskiej. W tamtych czasach przysmak ten był obecny jedynie na dworze królewskim, a następnie zaczął pojawiać się na stołach szlacheckich.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szerszą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowano je na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Puławach powstawały przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody można było dostać jedynie w okresie letnim, dlatego był to deser wyczekiwany cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.