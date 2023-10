Lista lokali wyborczych w Puławach. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Zygmunta Wróblewskiego 21, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Franciszka Karpińskiego 8, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Juliusza Słowackiego 5A, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Hugona Kołłątaja 64, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: al. Królewska 19, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Kaniowczyków 1, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: 6 Sierpnia 30, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Legionu Puławskiego 8, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: al. Mała 10, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Franciszka Zabłockiego 8, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Jaworowa 5, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Juliana Ursyna Niemcewicza 4, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: marsz. Józefa Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Jaworowa 1, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Polna 18, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Kaniowczyków 32, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Adama Mickiewicza 2A, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Zygmunta Wróblewskiego 11, 24-100 Puławy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Jak wypełnić kartę do głosowania, żeby oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na jednej znajdują się kandydaci do Sejmu, na drugiej kandydaci do Senatu. Na każdej z kart zaznaczamy jednego kandydata z konkretnego, jednego komitetu wyborczego. Nie wolno oddać głosu na dwóch kandydatów.

Aby oddać ważny głos przy nazwisku kandydata w miejscu do tego wyznaczonym (kratka obok nazwiska) stawiamy znak X. Są to dwie przecinające się linie w obrębie wyżej wymienionej kratki.