Lista lokali wyborczych w gm. Baranów. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Rynek 14, 24-105 Baranów numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Rynek 4, 24-105 Baranów numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Śniadówka 48, 24-105 Śniadówka numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Łukawka 26B, 24-105 Łukawka numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Zagóźdź 25, 24-105 Zagóźdź numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Kozioł 40B, 24-105 Kozioł numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Wola Czołnowska 61, 24-105 Wola Czołnowska numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

adres: Czołna 27, 24-105 Czołna numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 14

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

W jaki sposób oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych?

Każdy wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na jednej znajdują się kandydaci do Sejmu, na drugiej kandydaci do Senatu. Na każdej z kart zaznaczamy jednego kandydata z konkretnego, jednego komitetu wyborczego. Nie wolno oddać głosu na dwóch kandydatów.

Aby oddać ważny głos przy nazwisku kandydata w miejscu do tego wyznaczonym (kratka obok nazwiska) stawiamy znak X. Są to dwie przecinające się linie w obrębie wyżej wymienionej kratki.