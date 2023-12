Grudzień 2023 w Puławach: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Grudzień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wyczekiwane przez wszystkich Święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas czeka jeszcze szał przedświątecznych zakupów - prezenty pod choinkę nie trafią same. Zobacz, na jakie jarmarki i kiermasze warto się wybrać!

Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

Opowieść była wartka, wielowątkowa. O chłopskim fotografie Janie Adamczuku, jego życiu oraz historii rodzinnej wspominał jego brat – Stanisław. W relacji splotły się ludzkie losy oraz ważne i mniej ważne wydarzenia w dziejach lokalnej społeczności. Nie zabrakło tragicznych opisów, ale także kilku anegdot. Czasami zatem blisko nam było do łez innym razem uśmiechaliśmy się wraz z panem Stanisławem. Bo takie jest ludzkie życie: niejednoznaczne, skomplikowane.

Zima przyszła z dnia na dzień, uderzyła wielogodzinną śnieżycą i wygląda na to, że wyprosiła jesień. Nawet jeśli na razie nie zostanie jeszcze z nami na dobre, przywitała mieszkańców województwa lubelskiego przepięknymi widokami. Zobacz świat okryty białym puchem w obiektywie naszych Czytelników i Czytelniczek!

Będzie wielkie święto zakupów w Galerii Zielona w Puławach już w tym tygodniu! Black Friday w Galerii Zielona to rabaty, promocje i przeceny, które sięgną nawet -70%, ale też zadowolenie, oszczędności i nagrody.

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu puławskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Puławski Ośrodek Wychowawczy, który odwiedziła w czwartek (16 listopada) Małżonka Prezydenta RP, należy do najstarszych tego typu placówek w kraju i jest przeznaczony dla chłopców. Przez prawie sześćdziesiąt lat otoczono tam opieką kilka tysięcy wychowanków.

Agencja Mienia Wojskowego po raz kolejny wyprzedaje sprzęt. Tym razem do kupienia są m.in. przyczepy, samochody, kuchnia polowa, sprzęt sportowy i wiele innych!. Zobacz, co należy zrobić, by móc kupić sprzęt z demobilu.