Gmina Puławy: Konkurs „Na najlepszą inicjatywę społeczną” - do wygrania festyn rodzinny!

Co zrobić, aby wygrać organizację festynu rodzinnego w Twojej miejscowości? - Można na przykład posprzątać swoją miejscowość, wykonać prace naprawcze czy zorganizować imprezę integrującą lokalną społeczność - przekazuje Urząd Gminy Puławy

W Konkursie „Na najlepszą inicjatywę społeczną” mogą brać udział: sołectwa, jednostki organizacyjne, jednostki kultury, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne podmioty mające siedzibę na terenie Gminy Puławy oraz nieformalne grupy mieszkańców. Jak piszą organizatorzy - głównym celem konkursu jest aktywizacja i integracja mieszkańców gminy oraz promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej -.

Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym, trwającym do dnia 30.06.2022 r., będą przyjmowane zgłoszenia do konkursu. W drugim etapie, odbędzie się realizacja zgłoszonych inicjatyw - przedsięwzięcia będą musiały zostać zrealizowane w okresie od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r.