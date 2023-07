Gdzie zjeść najlepsze lody w Puławach? Sprawdź adresy w lipcu 2023

W Polsce najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Po raz pierwszy przepis na zmrożony deser umieszczono w książce kucharskiej w 1783 roku. W tamtych czasach obecne były one jedynie na dworze królewskim, a po pewnym czasie na szlacheckich stołach.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Puławach powstawały w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko w okresie letnim, z tego też powodu był to deser, na który czekano przez cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. W okresie letnim na każdym rogu widzimy lodziarnie podające lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są bardzo zdrowe.

Lody włoskie robione są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża tak powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. A do tego możemy zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność znacznie się obniży.