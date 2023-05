Gdzie zjeść dobre lody w Puławach? Sprawdź adresy w maju 2023

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na dużą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w maszynkach. Podawano je na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Puławach otwierano przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były jedynie latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

Do wyrobu lodów włoskich używa się łączonych z wodą mieszanek w proszku. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale w sprzedaży są też np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy dodać polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. Są to najczęściej sorbety bądź lody sporządzane z wegańskich zamienników, np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Bez obaw możemy więc spożywać je podczas upałów.