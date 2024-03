Gdzie na spacer do 68 km od Puław. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 30 - 31 marca

Spacerem z Puław

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,82 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 128 m

Trasę spacerową mieszkańcom Puław poleca Ancygan

Zielony turystyczny szlak pieszy "Wokół Zalewu Brodzkiego"

Szlak dostępny do wędrowania / lub jazdy rowerem/ w obu kierunkach - opis został dokonany w jednym kierunku - Rudy..

Początek szlaku przy tamie od strony torów kolejowych w Brodach.

Szlak prowadzony jest na zachód,wraz ze znakami pieszego szlaku czerwonego. Drogą obok zalewu dochodzimy do tunelu pod torami i po przejściu na drugą stronę, ulicą Dużą w wiosce Ruda wchodzimy na małe wzniesienie. Skręcamy w prawo w drogę gruntową i obok stacji przesyłowej gazu dochodzimy do lasu. Szlak wiedzie dalej w dół do potoku Ruśnia wraz ze znakami czarnego szlaku rowerowego. Po wyjściu z lasu jesteśmy w Brodach i ulicą Spokojną wchodzimy na wzniesienie, mając po prawej stronie ścianę nieczynnego kamieniołomu, a po lewej - pień okazałego dęba. Dalej szlak poprowadzony jest ulicą Wójtowską, a gdy ona skręca w dół do stacji PKP, szlak wiedzie na północ do ulicy Relaksowej. Po pokonaniu ok 0.5 km skręcamy w prawo (na południe) w ulicę Radomską. Po zejściu w dół około 200 m mijamy pomnik ku czci majora AL (Armii Ludowej) Heleny Wolf pseud. „Dr Anka” . Szlak prowadzony jest dalej przez tory kolejowe, most na rzece Kamienna do ulicy Starachowickiej. Skręca w prawo równolegle do drogi krajowej nr 9 i przed stacją benzynową ponownie skręca w prawo – w ulicę Cmentarną. Po wejściu na wzniesienie mijamy po prawej stronie zabytkową drewnianą dzwonnicę przy kościele parafialnym w Krynkach w gminie Brody Iłżeckie wybudowaną w 1779 roku. Ulicą Kościelną schodzimy w dół i skręcamy na lewo – na zachód. Droga prowadzi obok Urzędu Gminy w Brodach do zapory – po prawej stronie popiersie St. Staszica. Dalej szlak prowadzony jest około 3.5 km brzegiem zalewu wraz z niebieskim szlakiem rowerowym. Przed dojściem do drogi krajowej nr 42, po lewej stronie widoczny jest mały zbiornik wodny "Oczko". Obok niego poprowadzony jest czerwony szlak pieszy którym można wejść do rezerwatu "Skały w Krynkach" – ok. 500 m od zalewu.

Kolejny odcinek szlaku poprowadzony jest chodnikiem wzdłuż drogi nr 42 do wioski Styków. Po prawej stronie na brzegu zalewu , zlokalizowane są budynki przystani wodnej i Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Niebieski szlak rowerowy skręca na lewo do Kałkowa, a szlak zielony 400 m dalej skręca w prawo na groblę zbiornika wodnego. Ten odcinek o długości 1.2 km może służyć do wędrowania z kijkami NW (Nordic Walking). Po dojściu do ulicy Słonecznej w Stykowie, po przejściu przez most na rzece Kamienna, skręcamy w prawo w ulicę Panoramiczną. Do końca szlaku pozostało 2.5 km. Po prawej stronie na brzegu zalewu zlokalizowane są miejsca wypoczynku i plaża.

Po stronie północnej znajduje się Centrum Turystyczne nad Zalewem Brodzkim.