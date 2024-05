Gdzie można zjeść lody w Puławach? Odkryj wyjątkowe miejsca

Tutaj zjesz lody w Puławach

Jakie lody zjesz w lodziarniach w Puławach?

Robi się je z gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. A do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie zawierają w swoim składzie mleka i śmietany. To zazwyczaj sorbety oraz lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają podobne walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością bardzo zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody, zastanawiamy się zapewne czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc delektować się nimi podczas upałów.