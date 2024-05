Gdzie możesz zjeść lody w Puławach? Znajdź wyjątkowe miejsca

Gdzie znaleźć lodziarnie w Puławach?

Jakie lody oferują lodziarnie w Puławach?

Ile kalorii mają lody?

Gdy chcemy zjeść lody, myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi podczas upałów.