Do jakiego przedszkola w Puławach zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Puławach?

Gdzie znaleźć zasady rekrutacji?

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Puławach?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie ważna dla rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, maluch chodząc do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwoju umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, ubierać się, jeść, grać w piłkę, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.