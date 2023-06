Czerwiec 2023 w Puławach: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Puław najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?

Przegląd maja 2023 w Puławach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Chełm. To był niesamowity festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Przybyły tłumy rodziców z dziećmi. Zobacz zdjęcia Takich tłumów jakie pojawiły się na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, który w niedzielne popołudnie 28 maja odbył się w Parku Międzyosiedłowym "Polan" w Chełmie, dawno nie było.

📢 Tak bawili się studenci na chełmskich Niedźwienaliach. Zobacz zdjęcia Tegoroczne Niedźwienalia, czyli chełmskie juwenalia po 4 latach ponownie zagościły w Chełmie. Studenci wraz mieszkańcami bawili się w minioną sobotę 27 maja w chełmskim amfiteatrze Kumowa Dolina. Nie zabrakło licznych atrakcji muzycznych i dobrej zabawy.

Prasówka czerwiec Puławy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Puław. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Klasyki na czterech kółkach cieszą oczy. Muzeum Pojazdów Zabytkowych już otwarte! Zobacz zdjęcia To idealne miejsce dla fanów motoryzacji. Gdzie zobaczymy klasyki motoryzacji? Muzeum stałej Ekspozycji Pojazdów Zabytkowych w Lublinie mieści się przy ulicy Jana Kasprowicza 32.

📢 Licytacje komornicze w województwie lubelskim. Zobacz, jakie działki możesz kupić w okazyjnej cenie! Szukasz działki do kupienia w woj. lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty gruntów do kupienia w woj. lubelskim w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Sprawdź, w posiadanie jakich nieruchomości możesz wejść. 📢 Co najbardziej śmieszy maturzystów? Zobacz przygotowany przez nas przegląd maturalnych memów Matura z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym już za nami. Teraz przed maturzystami pozostały egzaminy na poziomie rozszerzonym. Z czego najbardziej śmieją się maturzyści? Przygotowaliśmy przegląd memów maturalnych. 📢 Włodawa. To były niesamowite wyścigi wraków. Na włodawskich błoniach po raz kolejny rozegrano Wrak Race. Zobacz zdjęcia Pokazem niezwykłych umiejętności wykazali się uczestnicy Wrak Race we Włodawie. To jedna z największych takich imprez w kraju. Wyścigi wraków, które odbyły się we Włodawie dostarczyły zarówno zawodnikom jak i kibicom dużo pozytywnej adrenaliny. Wzięło w nich udział blisko 30 załóg, w tym kobiety.

📢 Miłośnicy broni, survivalu i militariów maszerujcie na Targi Lublin! Rozpoczęły się targi militarne Pro ARMA. Zobacz zdjęcia Wszyscy, którzy interesują się militariami i survivalem, koniecznie muszą pojawić się na hali Targów Lublin. Króluje tam kolor moro i wszelkie barwy maskujące, a w powietrzu czuć zapach prochu! 📢 Ślubowanie nowych policjantów. Lubelski garnizon ma 31 nowych funkcjonariuszy. Zobacz fotorelację z wydarzenia 31 nowych stróżów prawa zasiliło szeregi lubelskiego garnizonu policji. Legitymacje służbowe nowym funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki. 📢 Tak wyglądał kiedyś dworzec PKP w Lublinie. Zobacz archiwalne zdjęcia! [GALERIA] Dworzec Główny PKP w Lublina ma już prawie 150 lat. W przeszłości był kilkukrotnie modernizowany. Od 2018 r. stacja przechodzi największy remont w swojej historii. Zobacz, jak lubelski dworzec wyglądał kiedyś. W naszej galerii znajdziesz archiwalne fotografie z różnych okresów - od czasów sprzed II wojny światowej do lat 90.

📢 Sprawdziliśmy ile kosztują kwiaty balkonowe i rozsady warzyw na chełmskim bazarze. Zobacz zdjęcia Maj to doskonały czas na rozpoczęcie sadzenia warzyw w ogrodzie oraz na działce. To również początek dekorowania kwiatami balkonów. Nic dziwnego, że w słoneczny piątek na chelmskim bazarze pojawiło się mnóstwo osób zainteresowanych kupnem rozsad warzyw oraz sadzonek kwiatów balkonowych. 📢 Jezioro Białe w Okunince już przyciąga turystów. Zobacz zdjęcia Chociaż sezon wypoczynkowy jeszcze się nie rozpoczął, to jednak podczas ostatniego długiego majowego weekendu nad Jeziorem Białym pojawiło się dużo turystów. 📢 [AKTUALIZACJA] Strajk przewoźników na przejściu w Dorohusku. Spotkał się z nimi wojewoda [WIDEO] O godzinie 10 w czwartek (4 maja) rozpoczął się strajk przewoźników przy przejściu granicznym w Dorohusku. Wieczorem spotkał się z nimi wojewoda lubelski Lech Sprawka

📢 Było barwnie i patriotycznie. Tak obchodzono Święto Konstytucji 3 Maja we Włodawie. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy Włodawy licznie uczestniczyli w tegorocznych obchodach Narodowego Święta 3 Maja. Po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pw. św. Ludwika, poczty sztandarowe i delegacje w asyście orkiestry i kompanii honorowej 19. Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej przemaszerowały pod pomnik Tadeusza Kościuszki. 📢 Piękne i bezpieczne „Czartowe pole” na Roztoczu. Szlak turystyczny został odnowiony Ponad 80-hektarowy rezerwat „Czartowe pole” to jeden z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych przez turystów zakątków Roztocza. Atrakcją tego miejsca są malownicze przełomy i niewielkie wodospady rzeki Sopot. Teraz łatwiej można ten zakątek zwiedzać. Bo ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna została odnowiona i odpowiednio zabezpieczona.

